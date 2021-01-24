Американский боец Дастин Порье одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором во втором раунде главного боя турнира UFC 257.

Конор работал вторым номером, неплохо контратакуя, но в первом раунде Дастин перевел его в партер, хоть и ничего из этой ситуации не извлек. А во втором раунде Порье здорово попал справа, потряс Макгрегора, после чего добил того.

Напомним, Макгрегор и Порье уже дрались на UFC в 2014-м году. Ирландец отправил в нокаут соперника уже в первом раунде. Порье заявлял, что жаждет реванша. Перед поединком Конор обещал вновь нокаутировать американца.

Ранее издание The Independent сообщило, что Конор заработает за этот бой в пять раз больше, чем Порье. Так, за турнир ирландцу пообещали 5 млн долларов. Кроме того, бойцы получат процент с платных трансляций.



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