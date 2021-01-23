23 января 2021 года около 17:00 часов на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило обращение о проведении поиска пропавшего при неизвестных обстоятельствах на территории села Зовла Лянкяранского района Джафарова Бурхана Наримана оглу 2007 года рождения.

Об обращении были проинформированы соответствующие структуры МЧС и другие госорганы.

К поискам привлечены соответствующие спасательные силы Южного регионального центра МЧС, Службы спасения особого риска, Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах.

В настоящее время поиски Б.Джафарова осуществляются в прибрежной полосе реки Улумчай и в прилегающей к ней территории.

Будет предоставлена дополнительная информация.

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