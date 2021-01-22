Введенные Казахстаном ограничительные меры на ввоз томатов из Азербайджана носят временный характер.

Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства Казахстана.

Как сообщили в ведомстве, при проведении карантинного фитосанитарного контроля в плодах томатов из Азербайджана в 17 случаях был выявлен вирус коричневой морщинистости Tomato brown rugose cfruit virus (ToBRFV).

«В связи с этим Комитетом введена временная карантинная фитосанитарная мера. В соответствии с международными стандартами ISPM №13 «Руководство по нотификации о несоответствии и экстренном действии» в азербайджанское Агентство направлены соответствующие нотификации», — сказали в министерстве, передает Тренд.

Было отмечено, что вирус ToBRFV может привести к потере урожая пасленовых на 30-70 процентов, и с целью недопущения распространения данного вируса на территории Казахстана с 16 января 2021 года были введены ограничительные меры.

Minval.az