Подземные толчки магнитудой 3,8 были зарегистрированы в четверг, 21 января, в 23:23 по местному времени в Нахчыване, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук АР.

Землетрясение произошло на территории Шахбузского района, колебания земной коры зафиксированы в 12 километрах к северо-западу от сейсмостанции станции Шахбуз. Эпицентр располагался на глубине десяти километров. Сила землетрясения составила 4 балла в эпицентре и 3 балла в близлежащих населенных пунктах.

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