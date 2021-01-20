Лидером по военной мощи на Южном Кавказе является Азербайджан. Он находится на 64-м месте из 138 стран мира в рейтинге военной мощи Global Firepower Index 2021.

Армения в данном рейтинге расположилась на 100-м месте, Грузия — на 92-м.

Сильнейшая в мире армия — у США, а самая слабая — у Бутана. Армия России находится на втором месте, Турция — на 11.

Глобальный индекс военной мощи (Global Firepower Index) – это рейтинг, который оценивает армии государств мира и факторы, которые прямо или косвенно влияют на военную мощь страны.

Индекс составляется на основе сложной методики, в которой учитываются свыше 50 различных факторов. В частности: численность армии, количество танков, кораблей, самолетов и прочей военной техники, уровень финансирования военной сферы, транспортная инфраструктура страны, доступ к нефтепродуктам и прочие факторы, которые могут повлиять на боеспособность армии.

Minval.az