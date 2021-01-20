На фоне бушующего в Армении внутриполитического кризиса местные СМИ распространили небезынтересные результаты опроса общественно мнения. Согласно данным, приведенным руководителем армянского представительства «GALLUP International Association» Арамом Навасардяном, около половина опрошенных ереванцев отрицательно оценивает деятельность Никола Пашиняна по возвращению в Армению военнопленных. Точнее, «полностью отрицательно» деятельность премьера в этом вопросе оценили 34,8%, «скорее отрицательно» — 14,3%. Около 18,9% респондентов дали оценку «полностью положительно», «скорее положительно» — 19,9%, Затруднились ответить 12,3% опрошенных.

Но куда примечательнее другое. Респондентам также предложили выразить свое отношении к Трехстороннему заявлению Азербайджана, Армении и России от 11 января 2021 года. «Полностью положительно» его оценили 14,6% опрошенных, «скорее положительно» — 21,9% респондентов, «скорее отрицательно» — 13%, «полностью отрицательно» — 24,4%. Затруднились ответить — 26,1% опрошенных. То есть результаты разделились почти поровну.

Возможно, здесь, по закону жанра, должны следовать прогнозы, каковы шансы Никола Пашиняна удержаться у власти, а оппозиции — его «свалить», исходя из этих самых результатов опроса общественного мнения. Тем более что оппозиция явно ослабила натиск, а сам Пашинян демонстрирует неожиданную «устойчивость». В самом деле, если бы 11-12 ноября кто-то взялся бы утверждать, что во второй половине января Никол Пашинян все еще сохранит пост премьер-министра, ему бы в лучшем случае просто не поверили. В худшем — подняли бы на смех. Но сегодня Пашинян по-прежнему премьер, он ведет в Москве «долгосрочные» переговоры, а это говорит о многом.

Но куда важнее другое. За заявление от 11 января, где говорится об открытии коммуникаций и нет ни слова о «военнопленных», ереванские радикалы были готовы пригвоздить Пашиняна к позорному столбу, обвиняли в «предательстве» и т.д. Показательна и предыстория. Отправляясь в Москву, Никол Воваевич обещал именно продвинуть вопрос с освобождением пленных— а это 62 «зинвора»-диверсанта, пойманные в лесах Ходжавендского района, которых в Азербайджане собираются судить за терроризм. Но в итоговом заявлении о них не было сказано ни слова. Речь шла исключительно об открытии коммуникаций, что, как уверяли ереванские «властители дум» из антипашиняновского лагеря, выгодно исключительно Азербайджану, но не Армении. Дошло до заявлений, что Пашиняну не следовало вообще ничего не подписывать, пока не были возвращены «пленные».

Но теперь опрос общественного мнения рисует весьма и весьма неожиданную картину. С одной стороны, половина опрошенных считает, что в вопросе военнопленных Никол Пашинян ведет себя далеко не должным образом. Но при этом примерно поровну распределились голоса респондентов, положительно и отрицательно оценивающих итоговое заявление встречи 11 января. Такое вот «меняю пленных зинворов на открытый шлагбаум».

И как это понимать? Имеет, конечно, право на существование версия, что в Армении попросту сработали многолетние вопли и стенания о «блокаде», и здесь ухватились за шанс наконец-то открыть транзитное движение. Но не это главное. Судя по всему, призывы «надо было стоять до конца и требовать, чтобы Азербайджан отпустил пленных» более не находят у армянской аудитории ожидаемой поддержки по вполне понятным причинам. В Ереване уже начинают понимать: Армения сегодня не в том положении, чтобы топать ногами, выдвигать условия и требовать. И да, это касается не только заявления от 11 января.

Нурани

Minval.az