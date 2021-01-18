Бывший хавбек московского ЦСКА и сборной России по футболу Ролан Гусев прокомментировал назначение на пост тренера вратарей «армейцев» Дмитрия Крамаренко, который будет совмещать эту должность с аналогичной в сборной Азербайджана.

«Считаю, что это хорошая кандидатура. Дмитрий был неплохим вратарем. А совмещение с работой в сборной Азербайджана вряд ли помешает. Наоборот, его мудрость пригодится и ЦСКА, и сборной Азербайджана. Это всегда был порядочный человек. Очень сильный товарищ, ребята всегда были в нем уверены. Про Диму могу говорить только в восторженных тонах.

Если говорить об их отношениях с Акинфеевым, то Дима тогда был более опытным. Он на определенных этапах помог Игорю. У них хорошие отношения, поэтому они однозначно найдут хороший язык», — приводит слова Гусева «Спорт-экспресс».

Minval.az