Турецкие вооруженные силы готовятся к самым масштабным зимним учениям последних лет.

Учения с участием подразделений ВС Азербайджана пройдут в восточной провинции Карс с 1 по 12 февраля.

В учениях будут задействованы танковые соединения, артиллерийские части, отряды снайперов, сотрудники спецназа и авиация, пишет «Анадолу».

Цель учений – обеспечить координацию действий при проведении совместных операций, а также испытать новое вооружение и транспортные средства.​​​​​​​

Планируется также отработать авиаудары по объектам условного противника, десантирование и логическую поддержку.

Minval.az