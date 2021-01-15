В Шабранском районе произошла вооруженный инцидент.

Преступление произошло в селе Пирамсан Шабранского района, передает АПА.

Между жителем села Тейюбом Мамедовым и его сыном Урфаном Мамедовым произошла ссора. Т.Мамедов дабы припугнуть сына выстрелил из огнестрельного оружия по находящемуся во дворе вагону. Несколько дробей попали в 37-летнего Урфана Мамедова. Получивший ранение в области левого глаза У. Мамедов был госпитализирован в Шабранскую центральную районную больницу. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Ведется расследование.

Minval.az