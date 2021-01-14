Двое приезжих из Гедабейского и Шамахинского районов Азербайджана позарились на запасы картофеля на сельском складе в Товузском районе, говорится в сообщении пресс-службы министерства внутренних республики дел в четверг.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, осуществленных сотрудниками районной полиции, удалось задержать двух мужчин, подозреваемых в похищении запасов картофеля со склада.

Правоохранителям попались жители Гедабейского и Шамахинского районов Азербайджана некие Алиев и Мехдиев, за которыми числится ограбление сельского склада в деревне Эйюблу еще с прошлого года. Задержанные подозреваются в том, что похитили с охраняемого объекта пять тонн картофеля стоимостью в две тысячи манатов.

Minval.az