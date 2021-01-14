В Центр управления кризисными ситуациями поступила информация о пожаре в Гирканском национальном парке Астаринского района.

Как говорится в сообщении МЧС, на место вызваны сотрудники Государственной противопожарной службы министерства. В тушении пожара помогают сотрудники лесного центра министерства экологии и природных ресурсов.

Было отмечено, что в связи с тем, что пожар произошел в высокогорной местности, возникли трудности с привлечением техники: “При тушении пожара в основном используется ручной труд. В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара”.

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