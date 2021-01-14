Задержаны 2 человека, которые, создав профиль в соцсетях, пропагандировали употребление наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками, были задержаны Айшен Атакишиева и ее знакомый Кямран Джафарли, которые, создав персональные страницы в соцсети «Instagram», пропагандировали употребление наркотиков. В своих показаниях задержанные признались в том, что пропагандировали употребление наркотиков в соцсетях и отметили, что раскаиваются в содеянном.

Отметим, что на видео, распространенном этими лицами, содержится ложная информация о том, что К.Джафарли является сотрудником Главного управления по борьбе с наркотиками МВД.

В отношении А.Атакишиевой и К.Джафарли составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках, и данный документ отправлен в суд для принятия решения.

Minval.az