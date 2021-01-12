Сегодня около 15:30 на 56-м километре пограничной магистрали Евлах-Загатала-Грузия у села Дашуз Шекинского района произошло ДТП со смертельным исходом.

В результате аварии погиб один человек, еще двое ранены, сообщает АПА.

Легковой автомобиль марки Mercedes-Benz с государственным номерным знаком 08 BJ 781, управляемый жителем села Шотавар Гахского района Раван Расул оглу Меджидов 1995 года рождения, при движении в направлении Гахского района потерял управление и упал с моста.

В результате ДТП водитель брат Р.Меджидова Кянан Расул оглу Меджидов 1998 года рождения, скончался на месте от тяжелых травм.

Водитель Р.Меджидов и находившийся в автомобиле другой пассажир, житель села Тураджлы Гахского района Гусейн Мадат оглу Гусейнов 1998 года рождения, были госпитализированы в Шекинскую центральную районную больницу с различными травмами.

По факту проводится расследование.

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