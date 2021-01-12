В связи с распространением коронавирусной инфекции паспорта граждан Азербайджана, находящихся за границей, срок действия которых закончился начиная с 01 января 2020 года и позже этого срока, будут автоматически продлены и считаться действительными до 01 июля 2021 года.

Об этом говорится в заявлении посольства Азербайджанской Республики в Российской Федерации.

Как говорится в сообщении на сайте посольства, это делается для того, «чтобы граждане Азербайджана не попадали в положение нелегальных мигрантов и могли продолжать трудовую деятельность регулируя ее в юридической плоскости».

«При возвращении на Родину данные категории граждан должны будут обратиться в соответствующие дипломатические представительства нашей страны с целью оформления свидетельства на возвращение в Азербайджанскую Республику», — говорится в сообщении.

Minval.az