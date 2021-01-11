В прокуратуру Абшеронского района поступила информация о том, что 11 января около 15:00 три человека умерли, отравившись угарным газом в съемном доме на территории Абшеронского района.

Как говорится в сообщении прокуратуры Абшеронского района, сотрудниками прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта был проведен осмотр места происшествия, выполнены другие процессуальные действия.

Расследованием было установлено, что проживавшие в частном доме в городе Хырдалан Кямал Сулейманов (1995 г.р.), Гюнель Тагиева (1997 г.р) и ее сын (2019 г.р.) отравились угарным газом.

По факту прокуратурой Абшеронского района возбуждено уголовное дело по статье 314.3 (Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса.

Следствие продолжается.

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