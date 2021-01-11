9 января около 22:00 в прокуратуру Агдашского поступила информация о смерти жителя Агдашского района Бахышова Эльмана Эльхан оглу (1991 г.р.) в своем доме.

Как сообщили в Прокуратуре Агдашского района, сотрудники прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта провели осмотр места происшествия, были совершены другие процессуальные действия.

Расследованием было установлено, что состояние Эльмана Бахышова ухудшилось после того, как члены его семьи в связи с переломом левого предплечья ввели ему антибиотикосодержащий препарат Triosef, в результате чего он скончался.

По факту прокуратурой района возбуждено уголовное дело по статье 124.1 (убийство по неосторожности) УК АР.

Ведется следствие.

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