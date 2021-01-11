Сотрудники Сабунчинского районного управления полиции выявили на территории поселка Бакиханова кафе «Шеш-Беш», осуществлявшее деятельность в нарушение карантинного режима.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, деятельность объекта была немедленно приостановлена.

Владелец кафе Анар Абдуллаев и еще 5 клиентов были задержаны и доставлены в 13-е отделение Управления полиции Сабунчинского района. Клиенты кафе были оштрафованы, с ними были проведены профилактические беседы.

Материалы, собранные в отношении Абдуллаева направлены в суд.

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