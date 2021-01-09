9 января около 16:00 в прокуратуру Агстафинского района поступила информация об убийстве Талеха Сулейманова в селе Садыхлы Агстафинского района.

Как сообщили в прокуратуре Агстафинского района, сотрудниками прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта был проведен осмотр места происшествия, были совершены другие процессуальные действия.

Расследованием были установлены обоснованные подозрения в том, что Талеха Сулейманова убил его шурин Мустафаев Рамиль Мамедрагим оглу (1991 г. р.) выстрелом из огнестрельного оружия во время конфликта, возникшего между ними на почве личных отношений.

По факту в прокуратуре Агстафинского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса, назначены соответствующие экспертизы.

Рамиль Мустафаев задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию, пишет АПА.

Следствие продолжается.

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