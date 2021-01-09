Военнообязанный Юнис Мансуров покончил жизнь самоубийством.

Начальник пресс-службы Минобороны полковник Вагиф Даргяхлы подтвердил АПА факт.

Он сообщил, что по факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Minval.az