Министерство обороны обратилось к желающим пройти сверхсрочную действительную военную службу в азербайджанской армии.

Как сообщили в оборонном ведомстве, желающие добровольно пройти сверхсрочную действительную военную службу в азербайджанской армии, имеющие как минимум общее среднее образование, прошедшие срочную военную службу в соответствии с законом, военнообязанные в возрасте до 30 лет могут обратиться с 11 по 30 января с соответствующими документами в приемные комиссии, фуннкционирующие в штабах подразделений, родов войск и воинских частей.

Как отметили в военном ведомстве, приемные комиссии отправляют граждан, обратившихся для приема на «Курсы подготовки военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы» для определения степени их годности к военной службе в медицинские учреждения Министерства обороны. Лица, признанные годными к воинской службе, по решению Военно-врачебной комиссии допускаются к участию в приемных экзаменах.

Кандидаты, успешно сдавшие экзамены, принимаются на курсы.

С лицами, успешно прошедшими курсы, подписывается трехлетний контракт, и они назначаются на должности в соответствии со специальностью.

Minval.az