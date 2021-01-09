В Кюрдамирском районе произошли цепные аварии. ДТП были зафиксированы сегодня утром на участке автоагистрали Баку-Газах, проходящем через Кюрдамирский район. Микроавтобус марки Ford столкнулся с легковым автомобилем, пишет АПА.

В другой аварии, произошедшей на территории района, столкнулись грузовые автомобили и легковой автомобиль марки «ГАЗ-31». Автомобиль дорожно-патрульной службы, который находился в движении, также врезался в машины, которые стали причиной аварии. В результате сотрудники полиции — 32-летний Эльнар Гулиев и 31-летний Фариз Алиев получили незначительные травмы.

Причиной ДТП было обледенение дорог. Ведется расследование.

Minval.az