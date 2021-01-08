Министерство иностранных дел Армении обновило перечень стран, граждане которых по принципу взаимности в случае наличия действительных паспортов указанного типа освобождаются от требования получения визы. Исходя из этого, граждане Азербайджана могут посетить и Армению без въездной визы.

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян в беседе с “ФактИнфо” отметила, что информация не нова, однако позже представит, «по какому принципу граждане будут въезжать в страну, с которой у нас нет дипломатических отношений».

Minval.az