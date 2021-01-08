В Губе задержан мужчина, пытавшийся проехать через пост воспользовавшись удостоверением личности брата.

Как сообщили в губинской региональной группе пресс-службе Министерства внутренних дел, сотрудники отдела полиции Губинского района задержали жителя Губинского района Рашада Талыбова, который в нарушение карантинных правил пытался пересечь пост на автомобиле марки «Нива».

При проверке наличия разрешения на передвижение у водителя Рашада Талыбова было установлено, что он использовал удостоверение личности своего брата Рамиля Талыбова, зарегистрированного на портале icazə.gov.az для свободного передвижения на территории страны.

Материалы, собранные в отношении Рашада Талыбова, были направлены в Губинский районный суд для дачи правовой оценки. Решением суда Р.Талыбов был арестован в административном порядке на 10 суток.

Minval.az