Согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики, победоносного Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами господина Ильхама Алиева, продолжаются работы по обеспечению и организации службы войск, а также улучшению социально-бытовых условий личного состава подразделений Азербайджанской Армии, дислоцированных на освобожденных территориях.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководство министерства посетили подразделения Азербайджанской Армии, дислоцированные на освобожденных территориях, и поинтересовались созданными в них условиями.

Ознакомившись с условиями, созданными для военнослужащих в подразделениях, министр обороны дал соответствующие поручения по боевой подготовке личного состава и организации службы войск.

Minval.az