В Хатаинском районе Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

ДТП произошло на улице Юсифа Сафарова, передает АПА.

Транспортное средство марки «Тойота» во время движения на высокой скорости столкнулось с автомобилем марки «ВАЗ 2107». Затем «Тойота» врезалась в магазин.

В результате аварии водитель «Тойоты» Ахмедов Эльхан Сарвар оглу 1971 года рождения, госпитализирован в городскую больницу № 3 с многочисленными колото-резаными ранами головы и открытыми переломами пальцев левой руки.

Пассажир этого автомобиля Ахмедзаде Джейхун Эвез оглу 1993 года рождения госпитализирован с ушибом головы.

По факту проводится расследование.

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