Участник Второй Карабахской войны Вусал Мусаев совершил самоубийство.

Он повесился в военном госпитале, где проходил лечение. В пресс-службе Минобороны подтвердили данный факт.

Военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы рядовой Вусал Мусаев проходил с 7 декабря 2020 года лечение с диагнозом психоз в психиатрическом отделении Главного клинического госпиталя, уточняет АПА.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Участник Второй Карабахской войны Вусал Мусаев в ходе напряженных боев получил черепно-мозговое ранение. Он растил двух малолетних детей.

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