В Баку совершена кража из дома торжеств. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 13-го отдела полиции Сабунчинского районного управления полиции, были задержаны жители Баку Р.Керимов, Ю.Юсифов и А.Аббасов, подозреваемые в краже 450 стульев, 2 телевизоров и LED-осветителей на сумму 10000 манатов из одного из расположенных на территории района домов торжеств.

При обыске в доме у А.Аббасова были обнаружены 3 г героина и 9 метамфетамина.

Minval.az