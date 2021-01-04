В рамках кампании «Солидарность с Азербайджаном», организованной Фондом Игдыра Алулбейта, на Центральном продовольственном складе Министерства обороны Азербайджана был принят грузовик с гуманитарной помощью.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Президент «Окуклу Иншаат», турецкий бизнесмен Йылмаз Окуклу отметил, что азербайджанский народ вписал новую главу в свою историю и вернул оккупированные Арменией земли. «Сотни наших детей были убиты и ранены в этой войне. Весь турецкий народ с самого начала поддержал азербайджанский народ в этой войне и будет продолжать делать это. В знак поддержки мы сегодня передаем грузовик с гуманитарной помощью на Центральный продовольственный склад Министерства обороны. Конечно, мы знаем, что Азербайджан, азербайджанская армия в этой помощи не нуждаются, но это демонстрация нашей солидарности».

Подполковник Джамал Керимов поблагодарил руководство фонда «Алулбейт» и турецкую делегацию за помощь. Офицер отметил, что данный вид помощи является показателем развития отношений между двумя странами.

Minval.az