«Пока мы обсуждаем, в состав какой страны входил Шурнух в советские годы, предатель Никол выводит войска из Карабаха. Под предлогом смены ребят привозят в Армению, а затем объявляют, что будто бы азербайджанцы не позволяют солдатам вернуться к месту службы. И это постоянно повторяется».

Об этом заявил армянский политолог Грант Мелик-Шахназарян.

Он утверждает, что после Шурнуха Азербайджану перейдет также село Тигранашен (Кярки) Араратского района.

«Только не спрашивайте, откуда я узнал об этом. Ответ есть в Интернете, войдите и прочтите сообщение ФСБ Российской Федерации, опубликованное еще полтора месяца назад, где черным по белому написано, что помимо Ерасха будет создан блокпост в селе Паруйр Севак. Затем найдите на карте деревню Паруйр Севак и все станет ясно. Сказать, что будет дальше? Давайте готовиться к событиям в Тигранашене», — написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Minval.az