Генеральный инспектор вооруженных сил ФРГ Эберхард Цорн не разделяет обеспокоенности Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в вопросе о снабжении бундесвера боевыми беспилотными летательными аппаратами. Об этом Цорн заявил в интервью газете Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 3 января.

«Военная потребность в вооруженных беспилотниках, на мой взгляд, остается неизменной. И не когда-либо (в перспективе), а именно в ходе зарубежных миссий, которые мы осуществляем сегодня», — отметил Цорн. Подобные аппараты необходимы для улучшения защиты солдат с воздуха и их оперативного потенциала на местах, подчеркнул он.

В декабре 2020 года СДПГ — партнер консерваторов по правящей коалиции в Германии — отказалась одобрить закупку новых вооруженных дронов. Событием, которое заставило социал-демократов принять такое решение, стал конфликт в Нагорном Карабахе и «война дронов», заявила заместитель председателя парламентской фракции СДПГ Габриэла Хайнрих. «Впервые в истории исход вооруженного конфликта решило исключительно использование беспилотников», — говорила она.

Эберхард Цорн же уверен, что конфликт в Карабахе не должен ставить под сомнение закупку беспилотников для бундесвера. «В Нагорном Карабахе вооруженные дроны использовались в качестве наступательного оружия. А применение вооруженных беспилотников бундесвером регулировалось бы четкими правилами, которые наш парламент ранее утвердил и прописал в соответствующем мандате», — подчеркнул генинспектор. Он добавил, что в немецкой армии не будут использовать дроны так, как это делалось в карабахском конфликте.

В последнее время Минобороны ФРГ по просьбе социал-демократов неоднократно выступало инициатором дискуссий по вопросу вооружения дронов. К участию в них приглашались военнослужащие, правозащитники, политики и эксперты в области обороны. В этой связи на декабрьский демарш СДПГ с явным раздражением отреагировала министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Так, 9 декабря 2020 года во время дебатов в бундестаге по оборонному бюджету она заявила: «Аргумент» мы не обсуждали этот вопрос» не учитывается — мы уже восемь лет обсуждаем этот вопрос».

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