Основатель профессиональной лиги кулачных боёв Hardcore Fighting Анатолий Сульянов заявил, что в 2021 году в Россию приедет экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор.

«Планируется приезд Конора Макгрегора в Россию. Но есть два момента: первое — это пандемия коронавируса, а второе — его бой с Дастином Порье. Потому говорить пока что сложно, но приоткрою завесу тайны: в следующий приезд в Россию он посетит турнир Hardcore Fighting. В качестве гостя. Мы мечтаем хотя бы о двухраундовом поединке, но…» — цитирует промоутера «Матч ТВ».

Minval.az