Международная федерация шахмат (ФИДЕ) обнародовала рейтинг на 1 января 2021 года.

Лидер мужской сборной Азербайджана Шахрияр Мамедъяров по-прежнему идет на восьмой позиции с показателем 2770, тогда как Теймур Раджабов (2765) идет десятым, сообщает «Азериспорт».

Ниджат Аббасов обосновался на 70-й строчке (2668), Гадир Гусейнов — на 74-й позиции (2665), тогда как Рауф Мамедов – на 92-й (2654), а Аркадий Найдич замыкает сотню (2649).

Лидерство продолжает удерживать чемпион мира Магнус Карлсен (2862), далее следуют Фабиано Каруана (2823) и Динг Лирен (2791).

В мировом рейтинге шахматисток на 31-й позиции обосновалась Гюнай Мамедзаде (2443), Гюльнар Мамедова идет 79-й (2382), а Ханым Баладжаева – 90-я (2376).

Лидирует китаянка Хоу Ифань (2658), далее следует россиянка Александра Горячкина (2593) и представительница Индии Хампри Конеру (2586).

Отметим, что среди национальных федераций Азербайджан идет седьмой (2656). Лидирует Россия (2736), которая опережает США (2712) и Китай (2703).

Minval.az