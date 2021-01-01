Как сообщалось, 1 января 2021 года гражданин Азербайджанской Республики Бабаев Забиль Габил оглы, 1981 года рождения, находясь на освобожденной территории Физулинского района, подорвался на противопехотной мине, в результате чего потерял обе ноги.

Согласно сообщению Генеральную прокуратуру, З.Бабаев был доставлен в больницу, но скончался от полученных травм.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статьям 100.2 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 116.0.6 (нарушение международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта) и другим статьям Уголовного кодекса и поручила расследование Генеральной прокуратуре.

Minval.az