Один человек погиб и четверо получили травмы в результате серьезного ДТП в Балакенском районе.

Инцидент произошел вечером 31 декабря на автодороге Евлах-Загатала-граница Грузии, проходящей через село Катех Балакенском районе.

Автомобиль «ХАЗАР», которым управлял житель Балакенского района, не справился с управлением и перевернулся на обочине при движении из Загатальского района в город Балакен.

Лица, находившиеся в автомобиле в момент ДТП — житель села Газма Балакенского района Видади Джума оглу Ахмедов, жители села Ханифа Алишан Асабали оглу Намазов, Ниджат Ариф оглу Кичилиев, Юсиф Наби оглу Набиев, Азад Ровшан оглу Гардашов, госпитализированы в Загатальскую центральную больницу с различными травмами.

Один из раненых, 19-летний Н. Кичилиев, скончался через несколько часов после госпитализации, передает АПА.

В. Ахмедов и А. Гардашов находятся на лечении и обследовании в больнице.

Набиев и Намазов после оказания первой медицинской помощи выписаны и продолжат лечение в амбулаторных условиях.

Ведется расследование.

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