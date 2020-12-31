Эксперты youtube-канала Caliber прокомментировали массовый психоз армянской стороны по поводу таблички «Добро пожаловать в Азербайджан» на трассе Горис-Кафан. Предлагаем вашему вниманию данное видео.
Эксперты youtube-канала Caliber прокомментировали массовый психоз армянской стороны по поводу таблички «Добро пожаловать в Азербайджан» на трассе Горис-Кафан. Предлагаем вашему вниманию данное видео.
Дата: 2020/12/31 21:48
Раздел: Азербайджан, Бывший СССР
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