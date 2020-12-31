В столице произошло убийство.

В Хатаинской районной прокуратуре сообщили, что 30 декабря около 12 часов некий Алекбер Багиров пришел в 37-ое отделение полиции Хатаинского района и сообщил об убийстве своей дочери Ирады Пашаевой.

В соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия и тело с участием судебно-медицинского эксперта, а также произвели другие процессуальные действия.

Следствием были установлены основательные подозрения в том, что отец погибшей, Багиров Алекпер Гасым оглу, задушил Ираду Пашаеву во время конфликта.

Прокуратура Хатаинского района возбудила уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса и назначила соответствующие экспертизы.

Алекпер Багиров задержан в качестве подозреваемого и находится под следствием.

Продолжаются необходимые следственные мероприятия по делу.

Minval.az