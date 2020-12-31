В связи с особым карантинным режимом, введенным в целях предотвращения массового распространения инфекции COVID-19, продолжаются меры контроля по профилактике активных больных коронавирусом.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

30 декабря сотрудниками органов внутренних дел на территории республики были выявлены и задержаны в общественных местах 8 пациентов с коронавирусом, все они были возвращены в свои дома.

В отношении 6 человек возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса. В настоящее время продолжаются следственные действия.

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