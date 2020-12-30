«У входа в одну из наших трибун будет установлена памятная доска с именами наших шехидов. Мы делаем это, чтобы увековечить их имена».

Об этом заявил глава департамента по связям с прессой и общественностью клуба Рустам Аллахвердиев.

По словам официального представителя клуба, при входе на трибуну Bakcell Arena будет установлена памятная доска с именами членов семьи «Нефтчи», павших шехидами в Отечественной войне: «Мы подготовим памятную доску в память о них. Болельщики будут их видеть и всегда помнить, что люди, отдавшие свои жизни за Родину, когда-то поддерживали нашу команду на этой трибуне» (цитата по Report).

Minval.az