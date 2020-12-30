Общинные земли села Караундж Сюникской области Армении и расположенная на ее территории ГЭС переходят Азербайджану в рамках сверки границ. Об этом заявил заместитель мэра Гориса Менуа Овсепян, слова которого приводит «Спутник».
Общинные земли села Караундж Сюникской области Армении и расположенная на ее территории ГЭС переходят Азербайджану в рамках сверки границ. Об этом заявил заместитель мэра Гориса Менуа Овсепян, слова которого приводит «Спутник».
Дата: 2020/12/30 19:29
Раздел: Азербайджан, Бывший СССР
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