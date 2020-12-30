В аэропорту йеменского города Аден в момент прибытия нового правительства прогремел мощный взрыв.
Есть убитые и раненые. Члены правительства не пострадали.
В аэропорту йеменского города Аден в момент прибытия нового правительства прогремел мощный взрыв.
Есть убитые и раненые. Члены правительства не пострадали.
Дата: 2020/12/30 14:54
Раздел: Происшествия
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