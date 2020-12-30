Сотрудники Геранбойского районного отдела полиции продолжают принимать меры по обеспечению особого карантинного режима, введенного Оперативным штабом при Кабинете министров.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, сотрудники полиции во время несения службы выявили чайхану, тайно функционировала на территории села Сафикюрд.

Владелец объекта — Мухаммед Мамедов и его клиенты были задержаны и доставлены в РОП.

В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 211 (нарушение противоэпидемиологического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов), наложен штраф в размере 200 манат.

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