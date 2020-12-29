29 декабря состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым и Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

Как говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров, в ходе телефонного разговора стороны выразили удовлетворение состоянием торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Россией. Был проведен обмен мнениями о перспективах взаимовыгодного сотрудничества в различных областях экономики.

Была подчеркнута важность интенсивной работы, проводимой в рамках Азербайджано-Российской Межправительственной Экономической Комиссии, высоко оценены двусторонние визиты делегаций.

В ходе телефонного разговора также были обсуждены вопросы, вытекающие из совместного заявления лидеров Азербайджана, Армении и России от 10 ноября.

В то же время состоялся обмен мнениями о мерах, принимаемых в обеих странах для борьбы с пандемией коронавируса (COVID-19).

Minval.az