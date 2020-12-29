В социальных сетях и других источниках были распространены видеокадры сожжения тела азербайджанского военнослужащего армянскими вооруженными формированиями. На кадрах видно, как тело азербайджанского военнослужащего обливают горючей жидкостью и поджигают.

Об этом во вторник говорится в заявлении Аппарата Омбудсмена Азербайджана.

Из распространенных видеоматериалов видно, что армянская сторона, сжигая тело азербайджанского военнослужащего и глумясь над ним в бесчеловечной форме, все еще продолжает грубейшим образом нарушать требования Женевских конвенций, участницей которых она является, а также других норм гуманитарного права. Считаем, что армянские военные сожгли тело азербайджанского военнослужащего, чтобы скрыть следы бесчеловечного обращения и действия по отношению к телу, — сказали в Аппарате.

Также было подчеркнуто, что, присоединившись к Третьей Женевской конвенции об обращении с военнопленными, Армения взяла на себя обязательство всегда гуманно обращаться с военнопленными.

«В то же время, согласно Женевским конвенциям, умершие должны быть похоронены в соответствии с их религиозными традициями. В связи с этим мы решительно осуждаем этот преступный акт, совершенный незаконным армянским вооруженным формированием или группой вооруженных сил Армении, остающимися на территории, и призываем международные организации не закрывать глаза на такие бесчеловечные действия, которые являются грубым нарушением прав человека», — добавили в Аппарате Омбудсмена Азербайджана.

Minval.az