Концерт, организованный Ульяновской региональной азербайджанской национально-культурной автономией (УРАНКА), был представлен коллективом Дворца дружбы народов «Губернаторский», музыкантами оркестра «Симбирск бэнд», солистами Владимиром Самаревым, Еленой Рождественской и Светланой Сергеевой. Ведущая концерта – директор Дворца дружбы народов «Губернаторский», Елена Лаковская. С приветственным словом к зрителям обратился начальник Управления по делам национальностей и межконфессиональных отношений администрации Губернатора Ульяновской области, Сергей Паховский. Проект был реализован благодаря поддержки Министерства искусства и культурной политики и Администрации города Ульяновска.

— Творчество Муслима Магомаева любимо миллионами, — говорит председатель УРАНКА Ислам Гусейнов, — Оно объединяет и сближает людей, дарит вдохновение и радость. Ульяновская азербайджанская диаспора на протяжении нескольких лет организует подобные творческие вечера, и с каждым годом они вызывают все больше интереса у зрителей. В планах – организовать в августе 2021 года большой концерт памяти Муслима Магомаева под открытым небом, на Соборной площади города – главной площади Ульяновска.

Minval.az