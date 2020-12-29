29 декабря под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание с участием заместителей министра обороны, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, а также командиров воинских объединений.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Министр обороны, еще раз напомнив участникам совещания об указаниях президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами господина Ильхама Алиева, довел до внимания ряд поручений в связи с продолжением реформ, проводимых в Азербайджанской Армии под руководством главы государства и выполнением предстоящих задач.

На совещании генерал-полковник З.Гасанов особо отметил важность воспитания личного состава в боевом духе, на основе бесценной преданности Родине, государству и Верховному Главнокомандующему, национально-нравственных ценностей, патриотизма и привязанности к национальным корням, а также укрепления воинской дисциплины.

Министр обороны поручил обеспечить безопасность личного состава, уделить особое внимание качеству мероприятий боевой подготовки, проводимых в воинских частях, в частности в подразделениях, дислоцированных на освобожденных территориях, для повышения уровня интенсивной боевой подготовки.

Поинтересовавшись проводимыми на освобожденных территориях инженерно-саперными работами и мероприятиями инженерного обеспечения войск, министр обороны дал конкретные указания командно-начальствующему составу в связи с повышением бдительности военнослужащих, заступающих на боевые дежурства, а также улучшением материально-технического обеспечения и оснащения подразделений.

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