Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал «неуместными» тиражируемые в Армении утверждения о том, что войны в Карабахе можно было бы избежать, если бы власти вели более гибкую политику.

По словам главы правительства Армении, тот, кто раскручивает этот тезис, должен ответить на один вопрос: почему при «гибкой» политике не удалось избежать апрельской войны 2016 года? Он также напомнил об эскалации ситуации в 2014-м и 2015-м годах.

«В результате «гибкой» политики, которая проводилась властями на протяжении многих лет, в 2016 году в оборот были введены российские предложения, которые предусматривали возвращение 7 районов (5+2) без уточнения статуса Карабаха», — написал Пашинян на своей странице в Facebook.

Почему Россия выступила с подобным предложением? С точки зрения премьер-министра, по одной простой причине: из-за «гибкой» политики Армении «мадридский процесс» зашел в тупик, так как Карабах мог получить статус, не предусматривающий его вхождение в состав Азербайджана, только с согласия самого Баку.

И России, и всем остальным, с точки зрения Пашиняна, было понятно, что Азербайджан никогда на этот вариант не согласится, и поэтому необходимо найти методы для выведения процесса из тупика.

«И если утверждения некоторых о том, что политика Армении после 2018 года была недостаточно пророссийской, верны, то почему в 2016 году, в условиях «достаточной пророссийской» политики, родились подобные российские предложения, и произошла апрельская война?» – отметил Пашинян.

«Но они не учитывают, что и в этом случае рядом с Горисом, в районе Эйвазлы, появился бы азербайджанский указатель», — отметил глава правительства Армении.

Все эти заявления, по убеждению Пашиняна, ставят под угрозу жизнь армянских пленных.

«Основной недочет поборников версии «гибкой» политики в том, что они долгие годы вели политику по уклонению от войны, а не по подготовке к ней. Наша крупнейшая ошибка в том, что за два с половиной года мы не успели вернуть достаточно разграбленных средств и надлежащим образом подготовиться к войне», — отметил премьер.

Minval.az