Пребывание Никола Пашиняна у власти в настоящий момент полностью отвечает российским национальным интересам. Он подписал трёхстороннее соглашение от имени Армении и должен выполнить его в полном объёме — От и До.

Россия на официальном уровне не будет поддерживать армянскую оппозицию и способствовать свержению Пашиняна. То, что происходит в Ереване — внутреннее дело самой Армении.

Вот как-то так!

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Minval.az