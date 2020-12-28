Лидер фракции «Справедливая Россия» Государственной думы РФ Сергей Миронов считает, что восстановление мира в Нагорном Карабахе занимает особое место среди событий уходящего 2020 года.

Так Миронов прокомментировал результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), согласно которому россияне назвали выход Азербайджана и Армении при посредничестве России на окончательное урегулирование нагорно-карабахского конфликта, спустя почти 30 лет его продолжения, одной из главных побед РФ в этом году.

«Я бы не выстраивал рейтинги побед. Все успехи важны. Но восстановление мира в Нагорном Карабахе занимает особое место среди событий уходящего года. Я с самого начала осеннего обострения этого затянувшегося конфликта настаивал на активном участии России в его скорейшем урегулировании и введении в регион российских миротворческих сил. Так в конце концов и произошло. Уверен, Россия использует все свои возможности, чтобы два очень близких нам народа пришли, наконец, не просто к перемирию, а к прочному миру. Да, для этого очень много еще нужно сделать. Но только у России есть полное понимание всего комплекса проблем южнокавказского региона и политическая воля для того, чтобы эти проблемы мирно решать на благо всех народов Закавказья. Миссия России – помочь двум государствам и народам преодолеть многолетнюю вражду, и не тратить больше силы на конфликты, направив их на движение своих стран к процветанию. Россия эту свою миссию обязательно выполнит», — отметил Миронов, слова которого приводит «Москва-Баку».

Кроме того, лидер «Справедливой России» в преддверии наступающего Нового года поздравил народ Азербайджана.

«С удовольствием поздравляю граждан дружественного Азербайджана с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы испытания года минувшего остались в прошлом. Чтобы Азербайджан продолжал поступательное развитие и улучшалась жизнь людей. Доброго всем здоровья, скорейшей победы над пандемией! Такая победа может быть только общей победой всех народов. А это лишнее напоминание о том, что мир – главное условие для решения всех стоящих перед нами проблем», — сказал депутат.

Minval.az