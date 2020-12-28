Спустя полтора месяца после завершения Карабахской войны трехсторонним Заявлением России, Азербайджана и Армении назрела необходимость в конкретизации его положений, в частности, определение судьбы созданных Ереваном на азербайджанской земле структур, поскольку там сейчас по-прежнему находятся армянские военные с тяжелым вооружением и всей боевой инфраструктурой. Об этом сегодня рассказал военный обозреватель Павел Фельгенгауэр, комментируя очередное нападение боевиков ВС Армении на азербайджанских военных в Ходжавендском районе АР.

«Подписанное 9 ноября трехстороннее Заявление было очень кратким, так как его принимали в скоростном режиме, а потому оно уже нуждается в конкретизации. В частности, там не прописана судьба армянских вооруженных сил на оставшемся не освобожденным в ходе боев участке Карабаха. Если о соединениях ВС Армении в Агдамском, Кельбаджарском и Лачинском районе было четко сказано, что они должны быть выведены в определенный срок, то об этих военных данных нет. А ведь там продолжают существовать в по-прежнему никем не признанном режиме «президент», «парламент», «армия обороны»», — напомнил Павел Фельгенгауэр (кавычки для обозначения фейковых структур в Карабахе наши – прим. ред.).

«Сейчас сторонам надо решить, что делать с вооруженными людьми на этой земле. Там есть, как они сами говорят, добровольцы, вооруженные граждане Армении, есть вооруженное местное население. Оружия у армян в Карабахе осталось довольно много, и речь не только об автоматах Калашникова, но и о тяжелом вооружении, военной инфраструктуре и штабах. Что со всем этим делать?» — указал на направление дальнейших переговоров по Карабаху эксперт.

«Российские миротворцы, которые стоят вокруг этих людей кордоном, выполняют исключительно наблюдательные функции, у них по трехстороннему Заявлению нет ни мандата применять оружие, ни возможностей – контингент небольшой и без тяжелого оружия. Они действуют как миротворцы в соответствии с пятой статьей Устава ООН, могут только вести мониторинг, проводить переговоры с теми, кто не хочет уходить или сдавать оружие, и делать доклады», — обратил внимание Павел Фельгенгауэр.

«По сути, сейчас лишь зафиксирован режим прекращения огня на новой линии соприкосновения между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами в Карабахе. Как двигаться дальше в долгосрочной перспективе, необходимо определить на новых переговорах, потому что, к примеру, российские миротворцы не выполняют полицейские функции в зоне их ответственности. Вопрос конкретизации будущего Карабаха нуждается в разрешении. В первый месяц после завершения войны не до того было, но сейчас он становится все серьезнее», — заключил военный обозреватель, слова которого приводит «Вестник Кавказа».

Minval.az