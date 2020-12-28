Находящаяся в азербайджанском плену в Баку гражданка Армении Азнив Багдасарян, которая была запечатлена в нашумевшем видеоролике, вернулась на родину. Багдасарян рассказала, что вместе с другими тремя пленными была передана Армении в декабре.
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«Я уже несколько дней нахожусь дома…», — приводит ее слова «Спутник».
О том, что Багдасарян, находится в Баку стало известно после пресс-конференции в октябре, в которой она приняла участие.